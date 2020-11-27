Дві закордонні компанії побудують в Україні вітряні електростанції. Будівництво одна з них планує розпочати вже цього року. Повідомляється, що вони будуть найпотужнішими у Європі.

Один проєкт впроваджується спільно з норвежцями, інший – з китайцями. Перші планують побудувати комплекс у береговій зоні на території Запорізької області. Китайці ж — на території двох районів Донецької області, пише ITC.

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Що відомо

Комплекс вітряних електростанцій "Zophia" на території Запорізької області України оцінюється в 1,22 мільярда євро. Його потужності вистачить для забезпечення електрикою 340 тисяч домогосподарств. Це буде найбільша в Європі берегова вітрова електростанція.

Комплекс складатиметься з більш ніж 160 вітроустановок Siemens Gamesa зі щоглами висотою 122-127 метрів. Будівництво почнуть в грудні, але з урахуванням початку зими активна фаза робіт може стартувати весною. Об'єкти запрацюють у 2023 році.

Норвезька компанія NBT, яка обіцяє втілити проєкт в життя, порівняно молода, але вже має досвід будівництва трьох комплексів вітроелектростанцій в Китаї.

Китайський проєкт коштує 1 мільярд доларів і обіцяє зведення на території Мангушського і Нікольського районів Донецької області вітряного комплексу потужністю 800 МВт. Подробиці відсутні, але китайські компанії вже пустили коріння на Донбасі і можна з великою часткою впевненості сказати, що проєкт, як мінімум, почне реалізовуватися, ймовірно, в наступному році. Освоювати фонди і управляти будівництвом будуть українська компанія WindFarm і китайська Power China