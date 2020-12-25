Українські мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell, а також оператор фіксованого телефонного зв'язку "Укртелеком" будуть підвищувати вартість у деяких тарифних планів.

Підвищення заплановане на 2021 рік. Підвищення торкнуться пакетів, яки вже кілька років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Київстар

Цей мобільний оператор у 2021 році скасує деякі контрактні тарифи, яким близько 3 років. Як кажуть в компанії, цими тарифами користується близько 1,5% абонентів. Їм пропонують перейти на інші тарифи, звичайно вони будуть дорожчими.

У компанії також додають, що зростання тарифів пов'язана із впливом інфляції, зростанням курсу валют, а також необхідністю збільшення інвестицій в розвиток мережі.

Vodafone

Цей оператор готує підвищення ціни на зв'язок для абонентів, які використовують нішеві архівні тарифні плани. Вони вже недоступні для підключення.

Як кажуть в оператора, зросло споживання і збільшилося навантаження на мережу, зростають витрати на підтримку інфраструктури, тому і збільшується ціна на послуги.

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lifecell

Оператор підвищує вартість для 7 застарілих тарифних планів, частина з яких – акції, де оператор гарантував вартість тільки до кінця грудня 2020 року. Підвищення у компанії пояснюють зростанням інвестиції в розширення 4G-мережі.