В Україні створять умови для переїзду білоруських IT-компаній
Через масові протести в Білорусі виникли серйозні проблеми з інтернетом. Це завдало великого дискомфорту та збитків місцевому бізнесу, зокрема для IT-сфери. Міністерство цифрової трансформації України готове створити необхідні умови для переїзду ІТ-компаній до України.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
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Чому хочуть переїхати
Найбільші проблеми з інтернетом відбувались у Білорусі з 10 по 12 серпня. IT-сектор забезпечував до 10% ВВП Білорусі. При цьому лише один день без інтернету призвів до втрати 56,4 мільйонів доларів лише за день. А за три доби проблем економіка Білорусі втратила близько 170 мільйонів доларів.
Тож очевидно, що IT-фахівці почали шукати інші варіанти для роботи, зокрема й переїзд в Україну.
Якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, ми вантажимо команду в автобус і їдемо працювати в Україну,
– заявив СЕО компанії SLON Media Герман Полещук.
Що пропонує Україна
Як заявив Федоров, Міністерство спільно з українським ІТ-бізнесом працює над тим, щоб забезпечити комфортний переїзд білоруських компаній.
Також міністр каже, що будь-яка українська ІТ-компанія може запросити на роботу білоруського фахівця. Він має передати компанії лише копію паспорта із завіреним перекладом та фото.
Після цього українська компанія має звернутися до Центру зайнятості. Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видає дозвіл на прийом на роботу.
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Раніше Міністерство розширило квоту на прийом на роботу 5000 ІТ-спеціалістів. Вони можуть отримати посвідку на постійне проживання та роботу в Україні впродовж 10 років.
"Ми готові у режимі 24/7 надавати сприяння та консультаційну підтримку іноземним ІТ-спеціалістам, які бажають локалізуватися в Україні", – додав Федоров.