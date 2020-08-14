Через масові протести в Білорусі виникли серйозні проблеми з інтернетом. Це завдало великого дискомфорту та збитків місцевому бізнесу, зокрема для IT-сфери. Міністерство цифрової трансформації України готове створити необхідні умови для переїзду ІТ-компаній до України.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Чому хочуть переїхати

Найбільші проблеми з інтернетом відбувались у Білорусі з 10 по 12 серпня. IT-сектор забезпечував до 10% ВВП Білорусі. При цьому лише один день без інтернету призвів до втрати 56,4 мільйонів доларів лише за день. А за три доби проблем економіка Білорусі втратила близько 170 мільйонів доларів.

Тож очевидно, що IT-фахівці почали шукати інші варіанти для роботи, зокрема й переїзд в Україну.

Якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, ми вантажимо команду в автобус і їдемо працювати в Україну,

– заявив СЕО компанії SLON Media Герман Полещук.

Що пропонує Україна

Як заявив Федоров, Міністерство спільно з українським ІТ-бізнесом працює над тим, щоб забезпечити комфортний переїзд білоруських компаній.

Також міністр каже, що будь-яка українська ІТ-компанія може запросити на роботу білоруського фахівця. Він має передати компанії лише копію паспорта із завіреним перекладом та фото.

Після цього українська компанія має звернутися до Центру зайнятості. Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видає дозвіл на прийом на роботу.

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Раніше Міністерство розширило квоту на прийом на роботу 5000 ІТ-спеціалістів. Вони можуть отримати посвідку на постійне проживання та роботу в Україні впродовж 10 років.

"Ми готові у режимі 24/7 надавати сприяння та консультаційну підтримку іноземним ІТ-спеціалістам, які бажають локалізуватися в Україні", – додав Федоров.

Для отримання консультації потрібно звернутись за цим номером +380 50 516 64 35.