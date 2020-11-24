В Україні обрали переможців хакатону Cinema Challenge Hackathon. Метою цього хакатону є створення технологій за напрямом Cinema Tech. Переможці розділили між собою призовий фонд у розмірі мільйон та 400 тисяч гривень.

Ініціатором хакатону став онлайн-кінотеатр sweet.tv, спільно з компанією We_Challenge, розповіли 24 каналу організатори. До теми Українські IT-шники можуть навчатись в Кремнієвій долині У фінал потрапила 51 команда та понад 100 індивідуальних учасників. Серед рішень які розробили переможці: високоефективні рекомендаційні системи для фільмів і ТБ-програм; комплексний сервіс для спільного перегляду з друзями;

сервіс, який допомагає батькам зробити стримінгову платформу розвиваючою для дітей;

система для пошуку фільмів, знятих за книгою, яка була прочитана глядачем, тощо. Як відомо, Cinema Challenge Hackathon проходив з 14 до 22 листопада. Він став найбільшим за всю історію проведення хакатонів в Україні. Загалом, в участі в хакатоні зареєструвались півтори тисячі IT-спеціалістів. Переможці Переможців хакатону вибрали у трьох напрямах: Перший напрям – розробка рекомендаційної системи для фільмів в онлайн-кінотеатрах. Переможцями стали команди AfterParty (280 тисяч гривень) і Too much recsys experience (140 тисяч гривень). Другий напрям — розробка рекомендаційної системи для ТБ-програм в онлайн-кінотеатрах. В цій категорії призи отримали команда Magic City (280 тисяч гривень) та Микита Мелент`єв (140 тисяч гривень).

У третій номінації команди розробляли власні ідеї, які відповідають тематиці Cinema Challenge Hackathon: 1 місце (280 тисяч гривень) посіла команда «Галичина». Розробники запропонували комплексне рішення, яке допомагає побудувати атмосферу кінотеатру вдома. Цікаво Через кризу українська IT-індустрія втратила майже 200 мільйонів доларів 2 місце (140 тисяч гривень) — команда «Sweet Kids». Створила дитячий інтерактивний розвиваючий кабінет. За допомогою гейміфікації батьки можуть давати дитині завдання для перегляду.