В Україні визначили переможців Cinema Challenge Hackathon, приз – 50 тисяч доларів
В Україні обрали переможців хакатону Cinema Challenge Hackathon. Метою цього хакатону є створення технологій за напрямом Cinema Tech. Переможці розділили між собою призовий фонд у розмірі мільйон та 400 тисяч гривень.
Ініціатором хакатону став онлайн-кінотеатр sweet.tv, спільно з компанією We_Challenge, розповіли 24 каналу організатори.
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У фінал потрапила 51 команда та понад 100 індивідуальних учасників. Серед рішень які розробили переможці:
- високоефективні рекомендаційні системи для фільмів і ТБ-програм; комплексний сервіс для спільного перегляду з друзями;
- сервіс, який допомагає батькам зробити стримінгову платформу розвиваючою для дітей;
- система для пошуку фільмів, знятих за книгою, яка була прочитана глядачем, тощо.
Як відомо, Cinema Challenge Hackathon проходив з 14 до 22 листопада. Він став найбільшим за всю історію проведення хакатонів в Україні.
Загалом, в участі в хакатоні зареєструвались півтори тисячі IT-спеціалістів.
Переможці
Переможців хакатону вибрали у трьох напрямах:
- Перший напрям – розробка рекомендаційної системи для фільмів в онлайн-кінотеатрах. Переможцями стали команди AfterParty (280 тисяч гривень) і Too much recsys experience (140 тисяч гривень).
- Другий напрям — розробка рекомендаційної системи для ТБ-програм в онлайн-кінотеатрах. В цій категорії призи отримали команда Magic City (280 тисяч гривень) та Микита Мелент`єв (140 тисяч гривень).
- У третій номінації команди розробляли власні ідеї, які відповідають тематиці Cinema Challenge Hackathon:
1 місце (280 тисяч гривень) посіла команда «Галичина». Розробники запропонували комплексне рішення, яке допомагає побудувати атмосферу кінотеатру вдома.
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2 місце (140 тисяч гривень) — команда «Sweet Kids». Створила дитячий інтерактивний розвиваючий кабінет. За допомогою гейміфікації батьки можуть давати дитині завдання для перегляду.
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