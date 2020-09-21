Компанія Firefly Aerospace, засновником якої є українець Макс Поляков, провела успішні передпольотні випробування своєї першої ракети Alpha. Усі чотири двигуни Reaver першого ступеня пропрацювали протягом 35 секунд, створюючи неймовірний тиск на вогнетривкі дефлектори стенду.

Під час випробувань двигуни пройшли перевірку вектора тяги, потужності і стабільності роботи, розповіли 24 каналу у Firefly Aerospace. Це випробування стало одним з найважливіших напередодні першого польоту ракети-носія.

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Відео передпольотних випробувань ракети Alpha:

"Запуск ракети стане не тільки великий віхою для нашої компанії, але і для всієї Noosphere. Ми будуємо велику космічну вертикаль, куди входить багато компаній, і ми скоро будемо готові надавати весь спектр послуг в космічній галузі – від запуску корисних вантажів і виробництва супутників, до систем управління та аналізу отриманих даних", – сказав Макс Поляков, засновник Noosphere і Firefly Aerospace.

Макс також наголосив, що запуск стане важливою подією для України, оскільки покаже в першу чергу молодому поколінню, що ми здатні виробляти інтелектуальний продукт, що космос для нас – це не мрія, а реальність.

"Я вкладаю багато зусиль і коштів в розвиток науки в Україні, ми вже запустили 7 інжинірингових шкіл і плануємо розвивати цей напрям. І я сподіваюся, що запуск Alpha додасть мотивації студентам і учням", – додав Поляков.

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Перший політ ракети Alpha

Ракета Firefly Alpha знаходиться на космодромі Ванденберг, Каліфорнія, США. Перший політ запланований на кінець осені 2020 року. Компанія Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в якому могли взяти участь усі бажаючі, а проєкти переможців отримали місце в ракеті і відправляться до космосу.