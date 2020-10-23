Компанія Firefly Aerospace українця Макса Полякова, що входить до складу Noosphere Ventures, назвала дату першого запуску легкої ракети-носія Alpha, що відбудеться 22 грудня із бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії.

Про це в інтерв'ю виданню CNBC повідомив співзасновник та виконавчий директор компанії Том Марк'юзік.

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Підготовчі роботи

Наразі компанія завершує роботу з підготовки пускового майданчика SLC-2. Умови експлуатації військової бази ставлять перед компанією додаткові вимоги щодо надійності ракети-носія. Марк'юзік переконаний, що їм вдасться виконати всі "жорсткі" вимоги до призначеної дати пуску. Альтернативною датою може стати 31 грудня.

У той же час, за словами Марк'юзіка, такі вимоги збільшують шанси на успішний пуск ракети Firefly Alpha.

Наша конструкція була ретельно перевірена, оскільки щодо її експлуатації було висунуто багато вимог. Я думаю, нам варто очікувати на повний успіх при першому пускові,

– сказав співзасновник Firefly Aerospace.

Що відомо про ракету Firefly Alpha

Ракета Firefly Alpha призначена для виведення до 1000 кг корисного вантажу на низьку орбіту Землі, ціна кожного пуску складатиме 15 мільйонів доларів.

До першого запуску Alpha залишається декілька тестів. Два тижні тому компанія Firefly Aerospace провела фінальне випробування двигуна першого ступеня ракети, на черзі випробування другого ступеня. Тоді Firefly проведе “активацію стартового майданчика”. Наступним великим кроком стане статичне випробування усієї ракети із включенням двигунів на стартовому майданчику.



Firefly очікує, що у 2021 році запуск буде проведений не менше трьох разів

Компанію Firefly Aerospace у 2017 році перезапустив українець Макс Поляков, долучивши її до Noosphere Ventures.

"Нам дуже пощастило, що у нас є інвестор, який не тільки фінансує Firefly, а й повністю залучений у процес" – каже в інтерв'ю Марк'юзік.

Співзасновник Firefly Aerospace та Noosphere Ventures Макс Поляков зазначає, що це насправді визначна подія як для компанії Firefly, так і для Noosphere.

За час роботи над ракетою, ми збільшили штат до 350 співробітників в США, та залучили українських спеціалістів у Дніпрі,

– розповів Поляков.

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Створення вертикально інтегрованої космічної групи

Зараз компанія Firefly зосереджена на тому, щоб вийти на орбіту, але Макс Поляков зазначає, що глобальне бачення полягає в тому, щоб бути космічною компанією, щоб займається всім спектром роботи у космосі: від створення супутників, до виведення їх на орбіту та аналізу отриманих даних.

Крім ракет Alpha і Beta, Firefly Aerospace працює над створенням орбітального транспортного засобу (OTV) – відомого, як космічний буксир, для доставлення супутників з ракети на певну орбіту — та місячного посадкового модуля під назвою Genesis для NASA.