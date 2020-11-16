Компанія Firefly Aerospace, засновником якої став українець Макс Поляков, кілька днів тому відправила свою першу ракету на стартовий майданчик на базі ВПС Ванденберг, Каліфорнія. Компанія готує ракету до запуску, який запланований на грудень.

З кінця 2017 року на стенді в Бріггс, штат Техас, були проведені десятки статичних вогневих випробувань двигунів ракети Alpha, щоб переконатися у тому, що вони будуть працювати на номінальному рівні під час польоту, повідомляє 24 канал.

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Кульмінацією цих зусиль стало повністю успішне статичне випробування на стенді, яке пройшло 19 вересня. Тоді всі чотири двигуни Reaver працювали протягом 35 секунд в максимальному навантаженні і зі зміною вектора тяги.

Дата запуску ракети Alpha

Двоступеневу ракету Alpha компанія Firefly планує запустити вже в цьому році з космодрому Space Launch Complex 2 West (SLC-2W), пускове вікно відкрите з 22 грудня 2020 по 31 січня 2021 року. У ході цього запуску компанія планує вивести на орбіту кілька невеликих супутників у рамках спеціалізованої науково-освітньої місії щодо прискорення польотів (DREAM).



Ракета Alpha на випробувальному стенді | Фото Firefly Aerospace

Все що потрібно знати про ракету Alpha

Висота Alpha становить 29 метрів, а її вантажопідйомність – до 1000 кілограмів корисного навантаження на геостаціонарну і 630 кілограмів на сонячно-синхронну орбіту.

Ракета приводиться в рух чотирма двигунами першого ступеня Reaver і одним двигуном другого ступеня Lightning, які працюють на гасі RP-1 і рідкому кисні (LOX). У Firefly Aerospace вважають, що використання цього циклу роботи двигуна знижує його складність і вартість, одночасно підвищуючи загальну надійність. Reaver і Lightning будуть першими двигунами, що працюють на RP-1/LOX.



Рендер ракети Alpha | Фото Firefly Aerospace

Робота над Beta

Alpha – це не єдина ракета, над якою працюють у Firefly Aerospace. Наразі розробляється також Beta – важка двоступенева ракета, що працюватиме на RP-1/LOX. Вона повинна буде виводити на низьку навколоземну орбіту до 8000 кг корисного навантаження і буде здатна виводити супутники на геосинхронну перехідну орбіту (GTO). Firefly планує почати розробку апаратного забезпечення для Beta у 2021 році.

Місячний модуль Genesis

Компанія Firefly також готує місячний модуль Genesis для участі у програмі NASA Commercial Lunar Payload Services, яка повинна підтримати програму Artemis по поверненню людини на місяць.

Beta і Genesis все ще перебувають у планах Firefly Aerospace, але технічно компанія вже готова приступити до великого серійного виробництва. Так, у 2021 році планується випускати одну ракету кожні два тижні.