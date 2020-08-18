Компанія EOS Data Analytics, українського підприємця Макса Полякова отримала грант від Європейської Комісії на розробку систем аналізу супутникових даних при видобутку корисних копалин в Європі. Загальний бюджет 3-річного проєкту Goldeneye становить 8.3 мільйона євро.

Основне завдання програми Goldeneye – посилити безпеку і знизити вплив гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище, а також підвищити ефективність шахт і кар'єрів шляхом комбінованого моніторингу з космосу і на землі, повідомляє 24 канал.

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"З Goldeneye ми не вирішуємо лише одну проблему. Наша мета – об'єднати різні технології в платформу, яка може запропонувати інноваційні рішення як для бізнесу, так і для урядів і позитивно вплинути на гірничодобувну промисловість в цілому", – зазначив координатор проєкту Марко Паавола з VTT.

Деталі проєкту Goldeneye

Проєкт Goldeneye почнеться на п'яти пілотних майданчиках: рудник Пюхясалмі (Pyhäsalmi) в Фінляндії, рудник Трепча (Trepča Mines Complex) в Косово, регіони Рудних Гір в Німеччині і округ міста Панагюріште в Болгарії, а також мідний рудник Рошіа-Поені (Roşia Poieni) в Румунії.

За умовами програми Goldeneye, EOS Data Analytics забезпечить обробку даних із супутників.

"Космос – це перш за все знання, які допомагають людству правильно і своєчасно реагувати на зміни в навколишньому середовищі. Тому ми зосереджені на розробці таких технологій. В EOS Data Analytics, більш як 20 наукових і виробничих вертикалей, де створюються інструменти для моніторингу різних процесів на Землі", – розповів Макс Поляков, засновник EOS і Noosphere Venture.

Крім українських фахівців, в проєкт Goldeneye буде залучено 16 європейських компаній, а координувати роботу об'єднаної групи буде Дослідницький Центр VTT, розташований в Фінляндії.