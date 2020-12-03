Українська IT-компанія Jooble, що займається розробкою сайту з працевлаштування, заявила про повний перехід на віддалений режим роботи з 1 січня 2021 року.

Про це 24 каналу розповіли представники Jooble.

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Як кажуть в компанії, з березня близько 70% команди працювало віддалено. Однак, офіси працювали, зокрема там збирались проведення переговорів, найму нових співробітників і їх адаптації.

Перехід на повністю віддалений режим роботи дасть змогу компанії наймати фахівців з різних міст і навіть інших країн.

За словами співзасновника і CEO Jooble Романа Прокоф'єва перехід на формат роботи remote-first є однією з найважливіших подій за 14 років життя компанії.

Що буде з офісами

Центральний офіс компанії у Києві, а також офіси в Луцьку й Ужгороді, перетворяться на коворкінги. Тож працівники матимуть доступ для роботи у будь-який час.

"Тепер робота – це не про час в офісі, а про результат. І це вимагає від кожного з нас міжгалактичного стрибка усвідомленості. Ми віримо, що з ростом усвідомленості кожного співробітника зростає і зрілість нас як організації"" – додав Прокоф'єв.