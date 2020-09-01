В ніч на 1 вересня одного з найбільших українських виробників програмного забезпечення – компанія SoftServe зазнала хакерської атаки. Низка сервісів компанії перестали працювати.

Про це повідомив один з київських Telegram-каналів з посиланням на інсайдерів. У SoftServe 24 каналу підтвердили, що компанія справді постраждала від кібератаки внаслідок якої наразі непрацюють деякі сервіси.

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Що сталося

Відомо, що зловмисники запустили в систему вірус-шифрувальник. В результаті низка сервісів SoftServe перестали працювати, ще частину компанія відключила, аби зупинити поширення вірусу.

Наскільки постраждала компанія

З найсуттєвіших наслідків атаки є тимчасова втрата працездатності частини поштової системи та зупинка частини допоміжних тестових середовищ. Ми плануємо відновити роботу поштовової системи у повному обсязі щк сьогодні,

– зазначив старший віцепрезидент компанії з IT Адріян Павликевич

Також у компанії наголосили, що інші системи чи клієнтські дані не постраждали.

Як компанія відреагувала на атаку

Для запобігання поширення атаки у SoftServe ізолювали деякі сегменти мережі і обмежили зв'язок з мережами клієнтів. Наразі компанія готує повідомлення клієнтам про ситуацію.

Крім того, одночасно з відновленням сервісів, у SoftServe почали розслідування самого інциденту.