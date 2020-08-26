Якщо гра раптово зникла з цифрового магазину, знайте – у її авторів з'явилися серйозні проблеми. Українська студія Frogwares повідомила, що її творіння The Sinking City прибрали з низки майданчиків через конфлікт з видавцем Nacon.

Розробники гри, компанія Frogwares, звинувачують колишнього партнера у невиплаті мільйона євро та спробі привласнити права на тайтл.

Цікаво Sony віддає річну підписку PlayStation зі знижкою 25%

З чого все почалося

Співпраця Frogwares з Nacon почалося у 2017 році. Видавець обіцяв зайнятися поширенням The Sinking City на усіх актуальних платформах, а також виплачувати гроші за кожен завершений етап розробки. За даними студії, компанія постійно затримувала виплати – в середньому на 40 днів. Ситуація стала ще гіршою, коли автори проєкту відмовилися передавати вихідний код гри іншій команді, яка також готувала тайтл за творами Говарда Лавкрафта.

Після цього інциденту Nacon протягом чотирьох місяців не виплачувала студії грошей і не ділилася даними про угоди й прогнози продажів. Проблеми не закінчилися і після релізу The Sinking City, у червні 2019 року, оскільки видавець відмовився приймати раніше схвалені етапи розробки вже тайтла і передавати частку з продажів.

Суд

У відповідь на дії видавця Frogwares ініціювала судовий розгляд. Пізніше Nacon почала ділитися звітами про продажі, але вони не містили всіх даних, через що розробники не могли точно визначити свою частку. Видавець також заявив, що один із власників консольних платформ перестав виплачувати гроші, тоді як Frogware стабільно отримувала від цієї ж компанії гроші за іншу гру.

При цьому Nacon встигла порушити і низку інших умов угоди з розробниками The Sinking City. Наприклад, логотип Frogwares був прибраний з обкладинок версій тайтлу для PlayStation 4 і Xbox One. Видавець намагався створити враження, що студія не володіє правами на гру: викуповував домени, пов'язані з українською компанією, і називав себе правовласником при виході на біржу і у фінансових звітах.

Крім цього, Nacon представила настільну гру The Sinking City без відома Frogwares, а також планувала випустити піратську версію екшену через сторонній сервіс. Останнє стало б порушенням угоди з Epic Games Store, але розробники встигли втрутитися.

Розірвання контракту

У результаті студія домоглася розірвання контракту з видавцем у липні 2020 року, а також зняла тайтл з продажу на декількох платформах, щоб не дати колишньому партнерові далі отримувати дохід.

Представники Frogwares додали, що через дії Nacon власники платформ та інші партнери студії не впевнені, кому належать права на The Sinking City. Розробники вважають, що видавець не виплатив їм як мінімум мільйон євро від продажу тайтла.

Не пропустіть Стартував щотижневий розпродаж Steam зі знижками до 90%

Схожі проблеми

Восени 2019 року Frogwares вже брала участь в подібній суперечці зі своїм попереднім партнером, Focus Home Interactive. Студія заявила, що видавець хотів привласнити сторінки ігор серії Sherlock Holmes у цифрових магазинах після закінчення терміну дії контракту між компаніями. Тоді детективні тайтли також довелося зняти з продажу.