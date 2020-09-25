Українська Вікіпедія попереджатиме про пропагандистські сайти
З 25 вересня українська версія Вікіпедії буде попереджати, якщо користувач вноситиме редагування з використанням пропагандистських сайтів.
Про це розповів один із авторів Вікіпедії Назар Токар.
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Будь-яке редагування з використанням пропагандистських сайтів буде видавати попередження перед зберіганням,
– написав Токар.
Він також додав, якщо такий крок не вплине на статистики, то вже наступним кроком може бути блокування цього редагування.
Список пропагандистів
Автор також додав перелік сайтів-пропагандистів. Там, звісно, багато російських ресурсів. Але є в переліку і українські. Загалом, повний перелік включає 26 сайтів, серед них:
- strana.ua
- kp.ua
- Politeka
- 112.ua
- nash.ua
- zik.ua
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