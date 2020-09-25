З 25 вересня українська версія Вікіпедії буде попереджати, якщо користувач вноситиме редагування з використанням пропагандистських сайтів.

Про це розповів один із авторів Вікіпедії Назар Токар.

До теми Facebook видалив мережі спецслужб Росії, що писали фейки про Україну

Будь-яке редагування з використанням пропагандистських сайтів буде видавати попередження перед зберіганням,

– написав Токар.

Він також додав, якщо такий крок не вплине на статистики, то вже наступним кроком може бути блокування цього редагування.

Список пропагандистів

Автор також додав перелік сайтів-пропагандистів. Там, звісно, багато російських ресурсів. Але є в переліку і українські. Загалом, повний перелік включає 26 сайтів, серед них: