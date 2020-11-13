Фінал IT-чемпіонату DEV Challenge 17 пройде з 28 до 29 листопада. Переможці відправлять у тижневий навчальний тур в Сан-Франциско. Там відбудуться зустрічі із спеціалістами Google, Facebook, Twitter тощо.

Як розповіли 24 каналу організатори, в змаганнях взяло участь понад тисячу спеціалістів. До фіналу потрапило понад 150 учасників.

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Серед суддів чемпіонату – працівники Facebook (London, San Francisco), Tinder, Grammarly та інших.

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До речі, цього року запровадили напрям Cinema Tech, ініціатором якого є онлайн-кінотеатр sweet.tv. Головним завданням цього напрямку – розробка нових рішень для популяризації українського та україномовного контенту.

"Учасники отримали від нас завдання на розробку інноваційних рішень, які допомагають українським глядачам стати постійними поціновувачами якісного національного контенту на будь-якому зручному носії (планшет, мобільний, ПК)", – сказав засновник національного онлайн-кінотеатру sweet.tv Олександр Вітько.

Переможці у напрямку Cinema Tech Відправляються у навчальний тур у Кремнієву долину. Щоправда, це буде після закінчення карантинних обмежень.

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Сам чемпіонат DEV Challenge теж відбувається в онлайн-форматі. Фіналісти протягом 8 годин виконуватимуть різні завдання, за результатами яких будуть обрані переможці.