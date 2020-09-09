У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що може зобов'язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувача в інтернеті. таким чином хочуть боротись із кіберзлочинністю.

Законопроєкт під номером 4004 підготували нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський та група депутатів "За майбутнє", "Довіра" і СН (усього 13 підписантів), передає "Українська правда".

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Нардепи пропонують удосконалити взаємодію правоохоронців та провайдерів під час проведення оперативно-розшукових заходів та тимчасового доступу до інформації.

Якщо проєкт підтримають, то оператори будуть зобов’язані встановлювати у своїх мережах спеціальну техніку, яка потрібна для проведення слідчих дій та доступу до інформації. Це оператори мають зробити за власний рахунок. Крім того, оператори будуть сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів.

Схожий закон діє в Росії – всі оператори повинні встановлювати це обладнання за власний рахунок та допомагати спецслужбам.