Користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" з України можуть взяти на облік поліції. Разом з тим правоохоронці займуться розслідуванням фактів поширення контенту у соцмережі.

Про таке рішення повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час онлайн-конференції "Перспективи диджиталізації країни і ризики кібербезпеки", повідомляє 24 канал.

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Данілов наголосив, що згідно з українським законодавством, російська соцмережа "Вконтакте" не повинна бути доступною на території України. Він також додав, що РНБО вже займається цим питанням.

"Фахівці розуміють, про що йде мова. Вони дуже швидко змінюють проксі... Ми вважаємо, що найближчим часом з допомогою наших іноземних партнерів це питання буде вирішено", – зазначив Данілов.

За користувачами з України стежитимуть

Секретар РНБО зауважив, що українські користувачі повинні розуміти й власну відповідальність за використання забороненої соцмережі "Вконтакте".

Справа в тому, що зараз та система, яка починає працювати, ми про всіх цих користувачів будемо мати розуміння. Вони будуть перебувати на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент, то вони будуть мати певний клопіт з нашою поліцією, з нашими силовими структурами,

– додав Данілов.

Важливо! Російська соціальна мережа "Вконтакте", а також сервіси "Яндекс", Mail.ru Group та "Однокласники" заборонені в Україні з 2017 року. Приводом для цього стало використання цих компаній і соцмереж спецслужбами РФ як інструмент у інформаційній війні проти України.

Що кажуть в соцмережі

На заяви РНБО відреагували у російській соцмережі. Як заявили у пресслужбі "Вконтакте", вони будуть захищати інтереси своїх користувачів у всіх країнах світу.

"Ми виступаємо категорично проти переслідування людей за відвідування ними соціальних мереж, інформаційних ресурсів та поширення особистої думки", – заявили у пресслужбі.

Як саме вони планують "захищати інтереси користувачів", там не уточнили.

Нагадаємо, нещодавно російска соціальна мережа "Вконтакте" знову стала доступною для українських користувачів через додаток, який використовує обхідні шляхи, щоб подолати обмеження. Міністерство культури та інформаційної політики запропонувало повністю вилучити додаток з онлайн-магазинів в Україні, а РНБО продовжує шукати шляхи блокування роботи соцмережі.