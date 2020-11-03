"Український кіберальянс" запустив VPN-сервіс: він безкоштовний
Cпільнота українських хактивістів, яка називає себе Українським кіберальянсом, оголосила про запуск нового VPN-сервісу. Він буде безкоштовним.
Про запуск розповів активіст спільноти Шон Таунсенд у своєму Facebook-акаунті.
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Що відомо
За словами Таунсенда, Альянс занепокоєний "спробами взяти українських користувачів мережі під контроль, впровадити неконтрольовану прослушку і державну цензуру, наплювавши на здоровий глузд і Конституцію".
Останнім часом спроби пішли настільки часто і густо, що єдиний спосіб протистояти свавіллю правопохоронної системи – непокора. Ми в Ukrainian Cyber Alliance вирішили зробити безкоштовний VPN-сервіс для всіх бажаючих,
– пише Таунсенд.
Послуга доступна без реєстрації на всіх платформах, в тому числі Android та iOS. Необхідно завантажити додаток та файл налаштувань. Це можна зробити на офіційному сайті сервісу.
Для підключення можна обрати сервери у Канаді та Польщі.
Що таке Український кіберальянс?Це спільнота українських кіберактивістів з різних міст України та світу. Виник навесні 2016 року, як об'єднання кіберактивістів FalconsFlame і Trinity. Пізніше приєдналася група кіберактивістів RUH8 та окремі кіберактивісти групи КіберХунта. Метою об'єднання назвали протидію російській агресії в Україні.
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