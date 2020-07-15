Експерти високо оцінили дизайн українського порталу для держпослуг Дія. Сервіс отримав нагороду Red Dot Design Award у номінації Interface Design.

Як сказав глава Мінцифри Михайло Федоров, цю нагороду можна вважати "Оскаром або Grammy" у сфері дизайну. Ідею дизайну порталу втілила організація Spiilka Design Büro.

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Також до зовнішнього вигляду сервісу долучилась організація Fedoriv Agency, що розробляла бренд Дія, а Kitsoft займається реалізацією порталу.

"Вдалося не тільки трансформувати державні послуги з незрозумілих до "все просто, працює", а й потрапити до Музею дизайну Red Dot в Ессені. Український державний сервіс Дія стане об'єктом мистецтва серед досягнень сучасного дизайну", – наголосив Федоров.

Як відомо, портал Дія повноцінно запрацював на початку квітня. на порталі можна отримати такі послуги:

довідку про несудимість

допомогу при народженні дитини

щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років

довідку про безробіття

відкриття ФОП

оплата компослуг

субсидія (запрацює незабаром)

та багато інших послуг.