Український сервіс Дія здобув "дизайнерський Оскар"
Експерти високо оцінили дизайн українського порталу для держпослуг Дія. Сервіс отримав нагороду Red Dot Design Award у номінації Interface Design.
Як сказав глава Мінцифри Михайло Федоров, цю нагороду можна вважати "Оскаром або Grammy" у сфері дизайну. Ідею дизайну порталу втілила організація Spiilka Design Büro.
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Також до зовнішнього вигляду сервісу долучилась організація Fedoriv Agency, що розробляла бренд Дія, а Kitsoft займається реалізацією порталу.
"Вдалося не тільки трансформувати державні послуги з незрозумілих до "все просто, працює", а й потрапити до Музею дизайну Red Dot в Ессені. Український державний сервіс Дія стане об'єктом мистецтва серед досягнень сучасного дизайну", – наголосив Федоров.
Як відомо, портал Дія повноцінно запрацював на початку квітня. на порталі можна отримати такі послуги:
- довідку про несудимість
- допомогу при народженні дитини
- щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років
- довідку про безробіття
- відкриття ФОП
- оплата компослуг
- субсидія (запрацює незабаром)
та багато інших послуг.
Що таке Red Dot Design Award?Це щорічна нагорода в галузі дизайну, що відбувається у місті Ессені (Німеччина).
Нагороди вручають дизайнерам та компаніям-виробникам за особливі досягнення в дизайні товарів широкого вжитку. При цьому роботи, які відзначили експерти, потрапляють до Музею дизайну Red Dot в Ессені, який є найбільшим у світі зібранням сучасного дизайну.