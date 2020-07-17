Українська компанія Grammarly, яка розробляє сервіс для допомоги у написанні текстів англійською мовою, оголосила про оновлення функціоналу продукту для Google Docs.

Як розповіли 24 каналі у пресслужбі Grammarly, Google Документи — це одна із найпопулярніших у світі платформ для роботи з текстом. Тож оновлений функціонал вирішили додати саме у цьому сервісі.

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Оновлення стане доступним для усіх користувачів Grammarly протягом липня.

Що нового

Після оновлення користувачі Google Docs отримують такі нові функції:

Рекомендації онлайн-сервісу Grammarly можна переглядати в окремій боковій панелі. Щоб її відкрити, потрібно натиснути на зелену літеру G або червону цифру, яка з'явиться у правому нижньому куті вікна.

Налаштовувати цілі тексту й отримувати рекомендації. Це дає змогу обирати цільову аудиторію, рівень формальності та сферу комунікації, щоб отримувати рекомендації за ними.

Також користувачі Google Docs отримають доступ до більшої кількості порад, зокрема й щодо чіткості повідомлення.

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