Можливість голосувати онлайн має з'явитись для громадян вже на наступних президентських виборах. Адже Україна активно працює над впровадженням цифрових держпослуг.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час щорічного звернення до Верховної Ради.

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"Наша мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість, за бажанням голосувати в інтернеті", – заявив Зеленський.

Як відомо, про повний перехід на цифрові державні послуги протягом 3 років заявляли і в Міністерстві цифрової трансформації. Раніше глава Міністерства Михайло Федоров, що вже з 1 вересня 2021 року держоргани не матимуть права вимагати паперові копії документів чи довідок. Для цього можна скористатись послугою шерингу документів, що запрацювала в оновленій версії додатка Дія.

Голосування онлайн: ризики

При цьому існує і кілька перешкод, що стоять на заваді онлайн-голосуванню на виборах. Перша з них – низька цифрова обізнаність українців.

Ще одна проблема – відсутність юридичних підстав для проведення такої форми голосування. Тож спочатку доведеться змінювати законодавство й зокрема Конституцію.

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Також не варто забувати про кібербезпеку. Маніпуляцій хакерів для впливу на результати виборів дуже багато, від падіння платформи для голосування, до фальсифікації результатів.

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