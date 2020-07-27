Електронну адресу українців можуть закріпити на законодавчому рівні. Так, разом з паспортами громадяни зможуть отримати офіційні електронні адреси разом з паспортами.

Відповідний законопроєкт №3860 вже зареєстрували у Верховній Раді, передає Мінцифра.

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Як пояснюють у Міністерстві, це має удосконалити процес реєстрації юридичних осіб, а також допоможе створити сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні.

У Мінцифрі додають, що офіційна електронна адреса покращить "спілкування між громадянами, бізнесом та державою".

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Офіційну електронку будуть вносити до Єдиного демографічного реєстру та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

Офіційна електронна адреса буде складатись з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені (окрім доменних імен, що закінчуються на ".ru").

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Важливо, що листи та повідомлення, які будуть надсилати на офіційну електронну адресу, вважатимуть "такими, що надіслані та офіційно вручені та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження".

Отримати офіційну електронну адресу користувачі зможуть отримати на порталі Дія.