Українські розробники створили застосунок, що дає змогу контактувати із близькими людьми. Він отримав назву Obimy. Тут можна ділитись з кимось із близьких приємними жестами, дотиками, розповідати про свій настрій тощо.

Додаток розробив архітектор Євген Засуцкій, спільно з ІТ-компанією Empat, передає AIN.UA.

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Чим унікальний

Через застосунок можна обмінюватися іншими важливими даними. Наприклад, система отримує біометричні дані, які збирає смартфон, тож партнер чи інша близька людина може бачити кількість пройдених кроків партнера, відчути ритм серця або дізнатися день циклу (у жінок).

Також додаток фіксує час, проведений поряд з партнером за день, місяць або рік.

А от надсилати повідомлення у додатку не можна. Адже близьким не потрібні слова, щоб висловити почуття.

Надалі розробники мають додати функцію Sizes з розмірами одягу. А також можливість передачі дотиків через тактильну вібрацію.

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Де завантажити

Додаток Obimy вже доступний в магазинах App Store і Google Play. Але поки застосунок на стадії бета-тестування, тож користувачі можуть зіштовхнутись із багами.