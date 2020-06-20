Українці Андрій і Юлія Ярошенко розробили застосунок, який має допомогти партнерам покращити їхнє сексуальне життя. Він отримав назву Fantasy Match.

У лютому цього року застосунок перейшов на стадію бета-тестування, тоді його завантажили понад 10 тисяч користувачів, передає ain.ua.

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Зараз застосунок вий шов на першу позицію у видачі американського App Store за запитом "sex education". В Україні Fantasy Match також доступний. Щоправда, поки лише для пристроїв на базі iOS.

Як працює застосунок

Додаток допомагає партнерам стати більш розкутими та обговорювати свої бажання, таким чином покращуючи своє сексуальне життя.

"Ми допомагаємо користувачам вивчати сексуальність, і говорити про секс і про свої бажання. Коли партнери обговорюють і знають, чого вони хочуть – це сприяє збільшенню інтимності і близькості між ними", – каже Андрій Ярошенко.

Fantasy Match можна також знайомитись / ain.ua

При цьому використовувати застосунок можуть і люди без пари, щоб знайти сексуальних партнерів за інтересами.

Fantasy Match є такою собі бібліотекою з сексуальними фантазіями.

Додаток має три розділи:

LEARN (Навчання). Тут партнери можуть дізнатися щось нове про сексуальність.

PLAY (Ігри). Один із партнерів може запросити іншого в кімнату, в якій можна розігрувати картки з фантазіями і бачити, які з них у вас збіглися.

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FLIRT (Знайомства). У цьому розділі можна знайомитись з іншими людьми.

Розробники запевняють, що профілі користувачів, які реєструються в додатку, за замовчуванням приватні, тобто їх ніхто не бачить. При цьому людина може сама відкрити свій профіль.