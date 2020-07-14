Троє українців зламали рахунки банку Латвії та отримали доступ до коштів місцевих жителів. Цікаво, що на ці вкрадені гроші вони накупили техніку.

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

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Поліція затримала трьох жителів Кривого Рогу, які наразі проживають в Херсоні.

Під час обшуків поліцейські вилучили у чоловіків нові смартфони, планшет, а також чеки на придбане. Поліція вилучила також автомобіль чоловіків.

Деталі хакерської схеми

Хакери використали онлайн-банкінг, до якого отримали доступ. після цього вони зробили замовлення на побутову техніку, за яку заплатити через безконтактний платіж.

Збиток, нанесений потерпілим, становить понад півмільйона гривень. Наразі поліція намагається встановити точну кількість потерпілих, а також суму завданих збитків.

Наразі вирішують питання чи оголошувати чоловікам підозру. Слідчі дії тривають.