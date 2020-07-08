Цьогорічні повені та лісові пожежі роблять очевидною і нагальною проблему з екологією. Але змінити ситуацію може кожен із нас. Українські розробники запустити додаток EcoHike, що допоможе боротись із забрудненістю нашої країни.

Застосунок фахівці компанії GlobalLogic представити ще минулого року, у презентації брав участь і 24 канал. Зараз додаток отримав нові корисні функції.

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Як він працює

EcoHike максимально простий у використанні. Користувач завантажує карту (вона доступна в офлайн-режимі). Тож, якщо під час прогулянки у горах турист помічає купи сміття, які він не може розчистити самостійно, то робить фото, фіксує місце на карті та додає опис проблеми. Таким чином інші туристи, що збираються на толоку, щоб очистити гори, вже мають точні координати з проблемними ділянками.

Зараз у EcoHike з'явилися нові функції. Вони дають змогу не лише заявити про проблему забрудненості, але й організувати зустріч, щоб прибрати це сміття. Зокрема у додатку вже з'явилися партнерські заходи з прибирання сміття. Незабаром додадуть можливість усім користувачам створювати власні заходи.

Загалом, у 2019 році активісти за допомогою EcoHike активісти прибрали понад тонну побутового сміття.

Додаток доступний на Google Play та App Store / Скріншот

Наразі EcoHike доступний лише в Україні, однак його творці сподіваються, що згодом він запрацює і в інших країнах світу. Адже проблема забрудненості актуальна не лише для Карпат.

Толока GlobalLogic у липні 2019 року

До речі, EcoHike вже мали змогу протестувати журналісти. Ми не лише випробували застосунок, але й прибрали сміття у парку Сколівські бескиди.

Додаток вже можна завантажити у магазинах:

Що відомо про GlobalLogic? Компанія входить у трійку найбільших IT-компаній в Україні. Центральний офіс розташований у Кремнієвій Долині в США. В Україні команда має офіси в Києві, Харкові, Львові, Миколаєві, співпрацює з більш ніж 4000 розробниками.