Бездротові навушники зазвичай комплектуються набором силіконових насадок різного розміру, але вибрати відповідний з першого разу, або навіть перепробувавши весь комплект, вдається не завжди. Вирішити проблему з підгонкою компактної акустики взялася американська компанія Ultimate Ears.

Новий аксесуар бренду здатний самостійно приймати форму вушного каналу з першого разу, і зберігати її протягом усього терміну служби.

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Як це працює

Ключовою особливістю навушників Fits стали заповнені гелем насадки, що приймають форму вушного каналу власника. Після першої посадки користувачеві досить "активувати" аксесуар за допомогою мобільного додатку, після чого під впливом вбудованих світлодіодів наповнювач за 60 секунд затвердіє, зберігши індивідуальний розмір. Навушники оснащені 10-мм драйверами, які за словами виробника, забезпечують "повний, теплий і детальний звук з глибокими щільними басами".

"Ця індивідуальна підгонка забезпечує комфорт при носінні без тиску, болю або подразнення навіть після тривалого використання. UE Fits також забезпечують чудову пасивну шумоізоляцію, оскільки встановлені насадки створюють природне ущільнення, яке блокує навколишній шум", – повідомили у компанії.

Безрозмірні навушники Ultimate Ears, відео:

Заявлений час роботи гарнітури на одному заряді складає до восьми годин, а з урахуванням підзарядки від чохла-павербанка – до 20 годин. Новинка отримала захист від поту і бризок, а також підтримку кодеків SBC, AAC і aptX. Мобільний додаток, крім первинних налаштувань, може використовуватися і для регулювання звучання аксесуара.

Ціна

У продаж "безрозмірні" навушники Ultimate Ears Fits надійдуть в США до кінця осені 2020 року за ціною 249 доларів (7 062 гривні).