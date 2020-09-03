Китайська компанія Umidigi презентувала свій новий доступний смартфон Umidigi A7S. Виробник каже, що це перший у світі смартфон початкового рівня з безконтактним інфрачервоним термометром.

Як пише ixbt.com, цей датчик розмістили у блоці задньої камери. Тож він, фактично, готовий до роботи. Вимірювання активується через окрему клавішу на лівій частині корпусу.

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Що ще цікавого

Umidigi A7S оснащений екраном з діагоналлю 6,53 дюйма з технологією In-Cell. Основна камера складається з трьох модулів: 13, 8 і 2 Мп. Серед можливостей камери – надширококутна зйомка і портретний режим. Фронтальна камера оснащена 8-мегапіксельним сенсором та має підтримку AI Beautify.

Umidigi A7S коштує менше 100 доларів / ixbt.com

Umidigi A7S працює на базі процесора MediaTek MT6737. Він працює у парі з 2 ГБ оперативної і 32 ГБ флеш-пам'яті. Тут також передбачено роз'єм USB-C і слот для двох SIM-карт. Смартфон працює під управлінням Android 10 Go.

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Ціна

Umidigi A7S оцінили у 70 доларів ( це приблизно 2 тисячі гривень). Він надійде у продаж 21 вересня.