Всупереч тренду на збільшення діагоналі сучасних смартфонів компанія Unihertz продовжує випускати мініатюрні пристрої. Виробник представив оновлену версію надкомпактного Android-гаджета Jelly, який побачив світ у 2017 році.

У порівнянні з попередником новинка трохи додала у розмірах, але при цьому отримала просунуту камеру і акумулятором збільшеної ємності, розповідає Gizchina.

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Технічні характеристики Jelly 2

Апарат під назвою Jelly 2 оснащений 3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 480х384, зі щільністю пікселів 326 ppi. Новинка побудована на базі процесора MediaTek Helio P60, має 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення картою microSD. Автономність пристрою забезпечує акумулятор ємністю 2000 мАг. Ґаджет отримав 3,5-мм роз'єм для навушників і датчик відбитків пальців на тильній панелі.



Попри невеликі розміри телефон вийшов необмежений в можливостях

Ще однією особливістю моделі став модуль NFC, який дозволяє використовувати функцію безконтактної оплати. За фото- і відеоможливості новинки відповідають 16-мегапіксельна основна камера і Фронталки з дозволом сенсора 8 Мп. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 10.



Не обійшлося без NFC який дозволяє здійснювати безконтактні розрахунки

Вартість Unihertz Jelly 2 на краудфандінговой платформі Kickstarter становить 129 доларів (3 542 гривні). Примітно, що за перший же день зборів апарат залучив вже понад 493 000 доларів інвестицій при тому, що спершу просили лише 50 000 доларів.