Захист із "гаража", але з лабораторною якістю. Харківські інженери передали українським лікарям півтори сотні захисних шоломів. Перші 30 засобів захисту під назвою PAPR вже в медзакладах. Медики вдягатимуть їх у реанімаційних відділеннях під час роботи з хворими на COVID-19.

Медпроєкт починався з прототипу, склеєного зі сміттєпакета. Детальніше про це – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як виникла ідея проєкту

На перший погляд PAPR – це целофановий капюшон з шоломом. Але за простим виглядом ховається серйозна система захисту для лікарів. Щохвилини трубки подають усередину 50 літрів повітря, тобто кожні 2 секунди воно цілком оновлюється. Такої якості харківські майстри досягли у звичайному гаражі.

Розробку PAPR ми розпочали з того, що десь у лютому один наш резидент прийшов у Гараж Хаб і сказав, що в нього є ідея такого проєкту,

– пригадав мейкер Garage Hub Роман Відро.

Перший прототип був зроблений зі сміттєвого пакета і вентилятора від комп'ютера.

За розробку шоломів взялися, щоб дати лікарям гідний та недорогий захист. Він створений з хенд-мейд деталей. Каптура та блоку фільтрації було 10 версій. З весни окрема група проводила тестування якості фільтрації – щоб жоден вірус не дійшов до легень медика.

Перевіряли дихальний шолом за допомогою комп'ютера і Хельги. Так назвали манекен, який навчили дихати та навіть закривали в димовому полоні.

Роман Відро розповів, що в манекена є дихальні шляхи, як у людини. Є штучна легеня, якою він дихає і вдихає рівно стільки, скільки це робить людина.

Створення захисних шоломів контролювали лікарі

Створення PAPRів контролювали лікарі. Тестові версії вже кілька місяців є в наявності в медзакладах. Тестувальниця Garage Hub Тетяна Колпак розповіла, що вони перевіряють, чи витримають захисні шоломи все, що повинні витримати.

У PAPRі можна бігати та голосно декламувати вірші. Кисню і міцності вистачить на 8 – 12 годин безперервної роботи. Лариса Маркуш очолює реанімаційне відділення Обласної інфекційної лікарні. Вона відзначила, що чим краще захист, тим легше працювати.



Захисні маски-шоломи для медиків / Фото фейсбук-сторінка Garage Hub

Протягом місяця лікарі з Івано-Франківська, Львова, Сєвєродонецька, Києва, Чернівців, Полтави, Тростянця і Сумщини отримають ще 120 шоломів. Щоб створити партію, розробники проводили мистецькі аукціони та відшукали меценатів. Зрештою – зібрали понад 300 тисяч гривень.