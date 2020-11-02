Невеликий італійський стартап представив перший у світі човен зі скловолокна, повністю надруковану на 3D-принтері.

Моторний човен Motor Additive Manufacturing Boat (MAMBO) від компанії Moi Composites повністю виготовлений ​​за допомогою технології 3D-друку зі скловолокна, повідомляє BusinessInsider. Представник компанії запевняє, що специфіка технології дозволяє створювати унікальні форми, які дуже дорогі або недоступні при традиційному виробництві.

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Деталі розробки

Сама методика друку отримала назву "виробництво безперервного волокна", а вся робота здійснювалася за допомогою спеціального алгоритму, що просочує волокна термореактивної смолою. Moi Composites стверджує, що технологія дозволила зробити конструкцію міцною, твердою і довговічною.



Човен зі скловолокна надрукований на 3D-принтері

Човен отримав незвичайний зовнішній вигляд з розділеною на дві частини носовою частиною. MAMBO має довжину 6,4 метра, оснащений навігаційною системою, корковою підлогою, шкіряними сидіннями і двигуном на 113 кінських сил.



Моторний човен MAMBO від Moi Composites

У ролі партнерів виступили Autodesk, Owens Corning і Catmarine. Човен показали на виставці яхт у Генуї на початку жовтня, але його точна ціна поки не називається.