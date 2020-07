На носі презентація Ubisoft Forward, яка стане справжнім святом для любителів вигідних пропозицій. Видавець запустив великий розпродаж своїх тайтлів у магазині Uplay зі знижками до 75%. При цьому ціну кожного замовлення можна зменшити ще на 20%.

Як зазначає 24 канал, презентація Ubisoft Forward пройде 12 липня. На заході розробники покажуть нові ігри та розкажуть про те над чим працюють зараз. На честь презентації компанія влаштувала св'ято для ґеймерів.

Що віддають зі знижками

У список акційних товарів потрапили всі хіти Ubisoft – Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey і Origins, Rainbow Six Siege, The Division 2 і інші. Більшість ігор доступні в різних виданнях, користувачі Uplay також можуть придбати всі доступні DLC за зниженими цінами окремо. Також їм доступний купон, що дозволяє скинути ще 20% вартості гри.

Кілька цікавих пропозицій акції:

Assassin's Creed Odyssey – знижка 67%

Assassin's Creed Origins – знижка 80%

The Division 2 – знижка 67%

Rainbow Six Siege – знижка 60%

Anno 1800 – знижка 60%

Far Cry 5 – знижка 85%

Far Cry: New Dawn – знижка 75%

Watch Dogs 2 – знижка 80%

For Honor – знижка 75%

Розпродаж завершиться 21 липня об 11:00 за київським часом, однак додатковий промокод UBIFORWARD можна використовувати тільки до 13 липня.

Сама презентація Ubisoft Forward пройде 12 липня – компанія планує розповісти про вже випущені тайтли, а також поділитися планами на найближче майбутнє. Щоправда частину інформації ґеймери дізналися заздалегідь завдяки витокам – в PS Store вже помітили сторінку Far Cry 6, а в мережі виявилися два геймплейних відео Assassin's Creed Valhalla.