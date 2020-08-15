Деякі мобільні пристрої виявились схильними до серйозної уразливості. Вона дає змогу прослуховувати телефонні дзвінки. Цю уразливість виявили дослідниками з Інституту Хорста Гертца Рурського університету в Німеччині.

Як передає techxplore, дірку в безпеці знайшли в стандарті VoLTE, який забезпечує передачу голосу по мережі LTE.

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Як це працює

Коли два користувачі телефонують один одному, генерується ключ шифрування. І тут і полягає проблема – один і той же ключ використовують для різних викликів.

Тож зловмисник міг зателефонувати жертві відразу після її розмови з іншою людиною і отримати цей ключ, який шифрував попередній дзвінок.

При цьому користувачі мають перебувати в зоні дії однієї і тієї ж вишки зв'язку.

Наскільки небезпечно

Як кажуть експерти, до такої уразливості схильні 80% проаналізованих вишок зв'язку. Тож, очевидно, що проблема дійсно серйозна.