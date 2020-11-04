Шведський виробник аксесуарів Urbanears представив два нових продукти. Це бездротові навушники, які постачатимуться у п'яти кольорах.

Urbanears почала продавати повністю бездротові навушники Luma і Alby, названі на честь місць в Стокгольмі, повідомляє офіційний сайт бренду.

Цікаво ElePods S: нові бюджетні бездротові навушники

Що відомо

Новинки доступні в п'яти кольорах, і акцентують на зручності, простоті використання і актуальному стилі.

Urbanears Luma

Urbanears Luma здатні пропрацювати до 25 годин. Модель виконана в мінімалістичному дизайні і доступна у п'яти кольорах: Charcoal Black, TealGreen, DustyWhite, True Maroon і UltraViolet. Навушники оснащені датчиком, який зупиняє музику, якщо їх зняти, а також подвійним мікрофоном на кожному корпусі для дзвінків з високою якістю передачі голосу. Навігація здійснюється голосовим і сенсорним управлінням, а для поганої погоди присутній захист від вологи за стандартом IPX4.

Ціна Urbanears Luma 99 доларів – близько 2 840 гривень.

Urbanears Alby

Друга модель працює до 15 годин автономно, підтримує голосове і сенсорне управління відтворенням і дзвінками. В комплект входять три розміри амбушюр. Urbanears Alby доступні також в п'яти кольорах: Charcoal Black, TealGreen, DustyWhite, True Maroon і UltraViolet.

Новинка вже у продажу за рекомендованою ціною 69 доларів – 1975 гривень.