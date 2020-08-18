Адміністрація США розширила перелік санкцій щодо китайської компанії Huawei. Незабаром після вимушеного припинення співпраці з чіпмейкер TSMС і новими складнощами з оновленням Android на фірмових пристроях у вендора виникли чергові труднощі. На цей раз мова про нові обмеження на доступ Huawei до американських технологій.

Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США оголосило, що буде і далі обмежувати Huawei Technologies і її філії за межами країни від закупівлі товарів, вироблених з використанням американських технологій та програмного забезпечення.

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Що забороняють нові обмеження

Відповідно до нових санкцій, зазначена продукція не може застосовуватися при виробництві або розробці будь-яких деталей, компонентів або обладнання, вироблених, закуплених або замовлених Huawei, або однією з її дочірніх компаній.

Прикріплений до документа перелік включає 38 аутсорсингових організацій китайського техногіганта. Тепер ці іноземні компанії, що використовують американське обладнання для виробництва процесорів, повинні попередньо отримувати ліцензію в США для торгівлі з китайським вендором.

Крім того, нові правила забороняють Huawei брати участь у пов'язаних транзакціях – виступати в ролі "покупця", "проміжного одержувача", "кінцевого одержувача" або "кінцевого користувача". Представники Huawei наразі не прокоментували нові санкції.