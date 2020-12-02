Кабінет міністрів України на засіданні у середу затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні з урахуванням доопрацювання в триденний термін.

Про це повідомив Міністр Цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Цікаво Штучний інтелект вирішив наукову проблему, над якою вчені билися пів століття

Що вирішили

Концепція спрямована на підвищення конкурентоспроможності України завдяки використанню штучного інтелекту у соціально-економічній, науково-технічній, оборонної, екологічної, національно-культурній та інших сферах.

Згідно з концепцією, основним завданням освітньої системи буде забезпечення сфери кваліфікованими кадрами за рахунок розвитку шкільної та вищої профільної освіти, а також за рахунок розробки спеціалізованих освітніх програм професійного розвитку і освіти дорослих в галузі ШІ, і в тому числі за рахунок забезпечення соцзахисту фахівців, які отримують допобразованіе в сфері ШІ.

Крім цього, планується сприяти залученню грантового фінансування наукової діяльності у сфері ШІ, стимулювання наукових досліджень в цій галузі шляхом часткової компенсації витрат наукових співробітників на участь в міжнародних конференціях з переліку Core A/A*.

У рамках концепції термін "штучний інтелект" визначається як організована сукупність інформтехнологій із застосуванням якої можна виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи.

Що ж до галузі ШІ, то вона визначається, як напрямок діяльності у сфері інформтехнологій, який забезпечує створення, впровадження і використання технологій на базі штучного інтелекту.

Створення системи держуправління у сфері ШІ потребує виділення фінансування у розмірі 14,39 мільйонів гривень в 2021-2023 році, з них 3,1 мільйона в 2021 році на розробку і прийняття стратегії розвитку ШІ в Україні, створення законодавчої підстави підготовки фахівців та інше, і ще 11,28 мільйонів у 2021-2023 роках на заходи з розвитку з впровадженню ШІ в Україні.

Планується також стимулювати підприємництво в галузі ШІ шляхом забезпечення доступу інноваційних підприємств до інвестицій і партнерства з венчурними фондами, а також організації бізнес-заходів за участю українських ІТ-підприємців в інших країнах.

Реалізація концепції передбачена до 2030 року.

Крім того, програма передбачає розробку дорожньої карти по перекваліфікації людей, робота яких може бути автоматизована в найближчі 5-10 років і впровадження держзамовлення на системи ШІ, а також на ІТ-спеціалістів та дослідників даних.