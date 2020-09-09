В мережі з'явилися фото з камерами усіх 4 смартфонів нової лінійки від Apple. Як свідчать знімки, iPhone 12 Pro Max та iPhone 12 Pro отримають більше якісних об'єктивів.

Фото з камерами оприлюднили джерела з поставок комплектуючих. На знімках показані захисні наклейки для модуля основної камери всіх чотирьох моделей iPhone 12, передає Mydrivers.

До теми iPhone 12 в робочому стані засвітився на відео

Що стало відомо

Щодо дизайну, то камери новинки мало чим відрізняються від попередників.

На фото є камери від 5,4-дюймового iPhone 12 і 6,1-дюймового iPhone 12 Max, які отримують ідентичні зовнішні блоки основних камер. Вони містять по 2 датчики зображення і світлодіодний спалах.

Камери лінійки iPhone 12 / Фото mydrivers.com

При цьому у 6,1-дюймового iPhone 12 Pro і 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max будуть камери з трьома датчиками та додатковим отвором для лазерного далекоміра. Датчики зображення в обох моделях мають бути однаковими.

Коли побачимо

Нещодавно Apple офіційно оголосила дату осінньої презентації. Вона відбудеться 15 вересня. Саме тоді мали би представити лінійку iPhone 12.