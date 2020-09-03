У ніч на 3 вересня відбувся 15 успішний запуск європейської ракети-носія легкого класу Vega. Пуск відбувався з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Цікаво, що важливий елемент ракети розробили в Україні. Це блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовують у складі рідинної рухової установки 4-го ступеня РН Vega.

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Саме цей блок двигуна розробили на українському конструкторському бюро "Південне", передає пресслужба підприємства.

Детальніше про запуск

В рамках програми Small Spacecraft Mission Service Vega вивела на орбіту 53 мікро- і наносупутників. Це 7 мікросупутників вагою від 15 кг до 150 кг.

Запуск ракети Vega: відео

Ці космічні апарати, які належать 21 організації з 13 різних країн, призначені для програм щодо спостереження за Землею, телекомунікації тощо.

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Зараз українські інженери продовжують роботи щодо поліпшення характеристик двигуна, щоб розширити діапазон виведених корисних навантажень.