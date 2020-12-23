Нещодавно смартфон Redmi 9 Power надійшов у продаж в Індії. І треба сказати, що новинка отримала шалену популярність – перший етап його продажів став дуже успішним.

Так, вся перша партія смартфона Redmi 9 Power була закуплена за все за 30 секунд. Про це розповів глава індійського підрозділу Ману Кумар Джайн.

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Наступний етап продажів в країні запланований на 29 грудня. та, враховуючи попит, у компанії планують зробити другу партію більшою, щоб задовольнити високий попит.

#Redmi9Power off to a rocking start.



Today's 1st sale: entire stock was sold out in less than 30 secs.



Did not manage to buy this #PowerPacked #6000mAh phone? Next sale on 29th December.



Our India factories are working hard to produce more. #MadeInIndia



I ️ #Redmi https://t.co/ubcfEjoMyv pic.twitter.com/1hBocuqrKq — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) December 22, 2020

Чим цікавий Redmi 9 Power

Смартфон отримав 6,53-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD +. Пристрій працює на базі процесора Snapdragon 662 у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Вбудованого сховища передбачено 2 варіанти – 64 або 128 ГБ.

Новинка працює під керівництвом операційної системи Android 10.

Основна камера складається із 4 модулів: 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп та 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп. Ємність акумулятора складає 6000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 18 Вт.