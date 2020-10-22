Компанія-виробник браузера Opera відкрила вакансію, про яку мріяв не один прокрастинатор. Шукають таку собі людину-браузер, головне завдання якої – сидіти в інтернеті і ділитися цим досвідом.

Про це розповіли в пресслужбі Opera. Співробітник має проводити час в інтернеті протягом 2 тижнів. Після цього він чи вона має розповідати про кумедні і дивні речі, з якими стикається в мережі.

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Для чого

Таким чином компанія хоче зрозуміти, чим насправді займаються люди, проводячи час "в інтернеті".

"На цю важливу роль ми шукаємо людей, які люблять дурні меми, дивляться відео про дитинчат тюленя і вивчають теорії змови", – сказано в описі вимог до кандидата.

Вимоги

любов до інтернету,

розуміння, що таке браузер,

бажання "говорити сам з собою",

наявність комп'ютера і стабільного інтернету,

вільне володіння англійською мовою.

Подати заявку на посаду може кожен, незалежно від країни проживання. При цьому потрібно записати відео, в якому потрібно розповісти про найважливіший чи цікавіший момент життя. Це відео потрібно опублікувати у соцмережах, а лінк кинути на пошту personal-browser@opera.com.

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Зарплата

Після 2-тижневої кропіткої роботи кандидат отримує винагороду в розмірі 8 тисяч євро і посаду Персонального браузера в компанії.