До анонсу нового Apple Watch залишилось кілька днів. І в мережі з'являється все більше характеристик майбутньої новинки. Однією з ключових функцій стане функція електрокардіограми.

Принаймні про це пише Ithome. Тобто з ЕКГ буде просунута версія Oppo Watch ECG. При чому це підтверджено кількома авторитетними джерелами. Класичний годинник Oppo Watch буде без цієї функції.

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Щоправда, на китайському ринку девайс вийшов без функції ЕКГ. Однак, за чутками компанія не змогла отримати деякі сертифікати.

Що ще відомо

Міжнародна версія Oppo Watch буд працювати під керівництвом операційної системи Wear OS від Google. А серцем пристрою став чіп Qualcomm Snapdragon 3100.

Нагадаємо, офіційний анонс розумного годинника на глобальному ринку відбудеться 24 вересня. Тож тоді дізнаємось більше цікавих функцій.

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Ціна

Передбачувана вартість новинки складе 215 доларів (5 900 гривень).