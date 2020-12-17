Науковці Європейського космічного агентства (ЄКА) за допомогою комп'ютерного моделювання наочно показали, як змінюватиметься зоряне небо протягом наступних 400 000 років.

60-секундний ролик демонструє зміни, які відбуватимуться у розташуванні зірок які ми бачимо на небі. Він був створений на основі знімків, зроблених космічним телескопом Gaia і які стали загальнодоступними в грудні минулого року. Відео опубліковано на YouTube-каналі ESA Gaia Mission.

Цікаво Астрономи зафіксували гамма-спалах, який стався 13,3 мільярда років тому

Що відомо

Всього телескоп зібрав інформацію про 1,8 мільярда небесних об'єктів: їх координати, швидкість і орбітальні траєкторії.

Об'єктами відеоролика ЄКА стали 40 тисяч зірок, розташовані в межах 325 світлових років від Сонця. Рухаючись крізь космос, вони залишають по собі світловий слід. Аналізуючи ці сліди, вчені можуть змоделювати прогноз про майбутній рух кожної зірки.

В результаті моделювання з'ясувалося наступне: через 400 000 років більшість зірок скупчилася в правій частині екрану.

Нерівномірний розподіл, за словами вчених, зовсім не означає вплив на зірки якогось потужного джерела тяжіння, наприклад, чорної діри. Співробітники ЄКА пояснюють це явище постійним рухом Сонця, щодо якого зірки групуються в такій конфігурації.