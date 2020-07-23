Учасники проєкту Sloan Digital Sky Survey (SDSS) після п'яти років вивчення космосу випустили "найбільшу тривимірну карту Всесвіту". Вона включає в себе більше ніж 2 мільйонів галактик від Чумацького Шляху до об'єктів на відстані понад 11 мільярдів світлових років.

Очікується, що така докладна нова карта допоможе астрономам створити хронологію розширення Всесвіту. В цілому, роботи з використанням телескопа Sloan Foundation велися понад 20 років.

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"Ми досить добре знаємо і давню історію Всесвіту, і її недавню історію розширення, але в середині цього проміжку існує серйозна прогалина, – сказав Кайл Доусон, космолог з Університету Юти і провідний дослідник проекту.

Розрив починається через кілька мільярдів років після Великого вибуху. Вчені можуть виміряти швидкість розширення Всесвіту до цього моменту завдяки космічному мікрохвильовому фону – випромінювання, яке збереглося з раннього періоду. Також дослідники можуть розрахувати недавнє розширення, вимірявши, як відстань між Землею і сусідніми галактиками збільшується з плином часу.

Але розширення в проміжку між цими двома періодами мало вивчено, тому що світло галактик на відстані більше ніж декілька сотень мільйонів світлових років іноді занадто слабке. Щоб заповнити цю прогалину, команда з більш ніж 100 вчених з усього світу вивчала не тільки далекі галактики, але і яскраві квазари.

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У спостереженнях вони використовували явище, яке називається червоним зміщенням – процес, за допомогою якого світло від найдавніших, далеких галактик буквально розтягується крізь Всесвіт, збільшуючи довжину хвилі і зміщуючись до червоного кінця спектра. В результаті цього процесу віддалені джерела світла здаються більш червоними, в той час як ті, що ближче до Землі, виглядають блакитними.

Щоб розрахувати швидкість космічного розширення 11 мільярдів років тому, команда виміряла червоне зміщення мільйонів віддалених об'єктів разом з їх швидкостями – що показує, наскільки галактика притягається гравітацією іншої матерії навколо неї.

Вчені пов'язують розширення з темною матерією, хоча поки ніяких підтверджень тому ще немає, але є спростування. Раніше вдалося виявити галактику, утворену без участі темної матерії.

Однак самі дослідники вважають, що роботи, подібні до цієї, допоможуть вченим краще зрозуміти властивості передбачуваної темної матерії.

"Такі карти, як наша, дозволяють з упевненістю сказати, що є невідповідність в постійній Хаббла", – зазначила Єва-Марія Мюллер з Оксфордського університету.