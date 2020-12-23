Скупчення зірок, відоме як Плеяди, має другу назву — "Сім сестер". Астрономи Рей і Барнабі Норріс зі школи наук Західного Сіднейського університету пояснили, чому в легендах про сузір'я Плеяд фігурує сім зірок, хоча ми бачимо лише шість.

Сузір'я видно з Землі неозброєним оком. В ньому всього шість зірок — як на логотипі названої на його честь марки Subaru. Звідки ж взялася згадка про сьому зірку? Після ретельного вивчення руху зірок астрономи дійшли висновку, що цим історіям може бути понад 100 000 років, і починалися вони ще тоді, коли сузір'я виглядало зовсім інакше. Дослідження опублікують у книзі "Advancing Cultural Astronomy", яка вийде наступного року. Коротко про нього розповідає The Conversation.

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Плеяди в легендах

У грецькій міфології Плеяди були сімома дочками титана Атланта. Той не міг захистити їх від переслідування мисливцем Оріоном, тому що мусив підтримувати небо. Щоб врятувати сестер, Зевс перетворив їх на зірки. У цій історії одна сестра закохалася в смертного і зникла, тому ми бачимо лише шість зірок.

Подібна легенда зустрічається у австралійських аборигенів: у них Плеяди – це група молодих дівчат, які часто асоціюються зі священними жіночими церемоніями, а розташоване поруч сузір'я Оріона – група молодих чоловіків. У австралійських легендах останні теж переслідують Сестер. А одна з них, за різними версіями, або померла, або ховається, або занадто молода, або була викрадена, тому й видно тільки шість зірок.

Аналогічні історії про "втрачену Плеяду" зустрічаються по всьому світу в культурах Європи, Африки, Азії, Індонезії, корінних американців.

Антропологи припускають, що європейці могли принести Грецьку легенду в Австралію, де аборигени адаптували її. Але історії аборигенів набагато старші часу відкриття Австралії. До того ж, між більшістю культур австралійських аборигенів і рештою світу майже не було контактів протягом як мінімум 50 000 років.

Що каже наука

Спостереження телескопа Gaia та інших показують, що Плеяди повільно рухаються небом. Одна зірка, Плейона, тепер так близько до зірки Атлас, що неозброєним оком вони виглядають як одна.



Анімація руху Плеяд протягом 400 тисяч років / Анімація з Вікіпедії

Але якщо "перемотати" рух зірок на 100 000 років тому, Плейона була далі від Атласу і її можна було бачити неозброєним оком. Отже, 100 000 років тому більшість людей дійсно бачили сім зірок у скупченні.



Комп'ютерне моделювання показує, як зірки Атлас і Плеона виглядали б для людського ока 100 000 років тому (зліва) / Фото Рей Норріс

Саме цей факт – рух зірок – може пояснити відсутність однієї зірки сьогодні, вважають вчені. Вони припускають, що, можливо, історії про Сімох сестер настільки старі, що наші предки розповідали їх одне одному біля вогнищ ще в Африці сто тисяч років тому. У цьому випадку це може бути найстаріша легенда у світі.