Ви точно чули поширену думку про те, що повідомлення і сповіщення у смартфонах є причиною постійного відволікання від справ. Однак виявилося, що сигнали телефону майже не впливають на частоту його використання.

Експеримент проводили співробітники Департаменту психологічних і поведінкових наук Лондонської школи економічних і політичних наук. У ньому взяли участь 37 добровольців з Великобританії, Німеччини та Франції. Середній вік учасників склав 25 років. Дослідження опубліковано в журналі Computers in Human Behavior.

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Що відомо

Добровольці три дні записували на відео свою повсякденну діяльність. Вони носили невеликі камери, що закріплюються на одязі. Приблизно по п'ять годин на день велася зйомка. В результаті дослідники отримали більше 200 годин відео. Всього було зареєстровано 1130 взаємодій з гаджетами, аналізуючи які, вдалося зібрати наступну статистику. Виявилося, що 89 відсотків всіх взаємодій зі смартфонами ініціювали самі користувачі. А повідомлення привернули увагу власників телефонів лише в 11 відсотках випадків. Середнія перерва між включеннями смартфона склала 291 секунду (трохи менше п'яти хвилин), середній час взаємодії виявився трохи більше хвилини — 64 секунди. Приблизно половина цих взаємодій тривала 23 секунди або менше.

Найчастішими заняттями піддослідних були:

використання месенджера WhatsApp (22 відсотки),

перевірка екрану блокування на предмет нових повідомлень або щоб дізнатися час (17 відсотків),

використання соціальних мереж Instagram (16 відсотків) Facebook з Messenger (сумарно 13 відсотків).

Дзвінки здійснювали менш ніж в 1 відсотку взаємодій.

Такі результати суперечать поширеній думці, ніби гаджети порушують спокій людей і знижують їх продуктивність, вимагаючи постійної уваги сповіщеннями. У самих учасників експерименту підсумки також викликали здивування. Деякі добровольці, переглядаючи свої ж відео, відзначали, що самі не пам'ятають, як брали смартфон в руки. Ці взаємодії були автоматичними, майже рефлекторними – і без жодних повідомлень в якості стимулу.