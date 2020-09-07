Сучасне протезування активно розвивається. Однією з проблем, що перешкоджає людям прийняти штучну кінцівку, вважається відсутність чутливості. Австралійські вчені створили прототип електронної шкіри, здатний відчувати біль, тепло й холод, як це відбувається у живих організмів.

Людська шкіра являє собою складний механізм раннього оповіщення про ті чи інші зміни навколишнього середовища. Вона забезпечена величезною кількістю нервів, які відправляють сигнал в мозок в разі раптового болю. Це допомагає відчувати перепади температур, гострі і будь-які інші предмети. Сучасні електронні технології не здатні імітувати настільки широкий спектр відчуттів. Прорив в цьому напрямку зробила команда австралійських фахівців з університету RMIT, які розробили чутливу до болю штучну шкіру, повідомляє Futurism.

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Як це працює

Прототип являє собою тонку плівку, яка вміє розрізняти зміни тиску, тепла або холоду. Після досягнення певного порогу шкіра реагує так, як це відбувається у людини. На думку дослідників, це призведе до появи інтелектуального протезування і роботів, здатних відповідним чином реагувати на зовнішні подразники. З такими протезами люди зможуть жити більш повним життям.

Штучна шкіра знає різницю між легким дотиком пальця до шпильки або випадковим уколом. Нові пристрої зможуть реагувати на реальний механічний тиск, температуру й біль, забезпечуючи правильний електронний відгук,

– зазначили дослідники.

Розробка заснована на трьох відомих технологіях: гнучкій електроніці, термореактивному покритті, яке в 1000 разів тонше ніж людська волосина й електронних елементах пам'яті, що відповідають за реакцію на подразники й імітують спосіб зберігання даних в людському мозку.