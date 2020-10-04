Китайські та швейцарські вчені розробили аналог кров’яних судин, використавши раніше винайдений ними металополімерний матеріал. Гнучкі та здатні до розкладання, вони імітують будову справжніх судин.

Розробку вже протестували на кроликах і в майбутньому планують використовувати для відновлення пацієнтів після операцій. Результати дослідження опублікували в журналі Matter.

Цікаво Дослідникам вдалося записати на невелике скло 75,6 терабайт даних

Досліди на штучній моделі рани показали, що електрична стимуляція створених кровоносних судин поліпшила загоєння і сприяла утворенню нової тканини у природних судин.

Як проводили дослідження

Для наступного етапу дослідів вчені замінили сонні артерії у кроликів. Було виявлено, що штучні судини так само ефективно забезпечують достатній потік крові, не викликають запалень і не зазнають серйозних деформацій всередині тварин.

Дослідження проводили на кроликах / Фото cell.com

За словами вчених, попереду ще багато роботи: вони збираються модернізувати свій винахід і почати досліди вже на людях. Зокрема, дослідники мають намір забезпечити можливість повного розкладання штучних судин в тілі після того, як вони стануть непотрібні.