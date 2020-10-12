Виробництво скла щорічно призводить до величезної кількості шкідливих викидів в навколишнє середовище. На думку вчених, екологічною заміною цього матеріалу може стати прозора деревина, виготовлення якої можна налагодити на вже існуючому обладнанні.

Скло не тільки завдає шкоди природі при виробництві, а й виявляється неефективним матеріалом, пропускаючи величезну кількість тепла, повідомляє 24 канал. В результаті витрачається більше електроенергії на опалення або охолодження приміщень, що знову призводить до забруднення навколишнього середовища. Згідно з підрахунками фахівців, виробництво скла дає 25 000 тонн викидів на рік.

Цікаво Найшвидший у світі електрод компанії Nawa втричі збільшить щільність енергії літієвих батарей

Нова технологія виробництва прозорого скла заснована на деревині динамічного бальсового дерева, що володіє низькою щільністю. Необхідний ефект досягається в окислювальних ваннах, які роблять матеріал майже прозорим. Після цього деревину просочують синтетичним полімером з полівінілового спирту, що робить її повністю прозорою, розповідає Slashgear.

Особливості прозорого дерева

Цікаво, що на відміну від звичайного скла новий матеріал набагато міцніший і при ударі не розсипається на дрібні частини, а згинається або тріскається. Це дозволяє знизити кількість травм через осколків як в побуті, так і на виробництві. Також деревина бальсового дерева – це екологічно чистий і поновлюваний матеріал.

Ще ж і надто, налагодити випуск дерев'яного скла можна на вже існуючому обладнанні. Щоправда, точні терміни виходу нової технології на ринок поки не повідомляються.