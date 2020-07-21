Вчені німецького та англійського університетів представили новий надміцний матеріал під назвою "Протей". Завдяки особливому складу, його неможливо розрізати жодним лезом.

При спробі розпиляти матеріал, "Протей" випускає хвилі, що руйнують леза. Такий ефект досягнутий завдяки керамічним сферам всередині стільників з алюмінію. Щільність матеріалу складає 15% від щільності сталі, повідомляє Nature.

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Пили можуть прорізати верхній шар, але починають затуплюватися, досягаючи кераміки. Водночас дрібні частинки кераміки заповнюють прорізані проміжки, через що різати стає ще складніше. "Протей" протестували серед іншого і на водяних різаках високого тиску – матеріал встояв.



"Протей" витримує різаки різних типів завдяки революційній структурі

Застосування

Вчені припускають, що "Протей" варто використовувати для бронежилетів, велосипедних замків або захисного одягу. Наразі дослідники шукають партнерів для виходу на ринок.

Відео демонструє швидкість руйнування різака