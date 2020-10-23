Дослідники зі Стенфордського університету спільно з корейськими колегами розробили оригінальну архітектуру OLED-панелея із застосуванням технології, яка використовується при виробництві сонячних батарей.

Дисплеї нового типу, за заявою їх творців, можуть незабаром з'явитися у телевізорах, смартфонах і VR-пристроях, а їх відмінною рисою стала рекордна для індустрії щільність пікселів – у 20 разів більша, ніж у сучасних смартфонів, повідомляє Cnbeta.

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Деталі розробки

Щоб створити альтернативу існуючим типам OLED-дисплеїв, інженери скористалися тим фактом, що світло може "обтікати" об'єкти. На відміну від актуальних моделей матриць, де кожен органічний світлодіод містить субпіксель певного кольору або всі три основні кольори (червоний, зелений і синій) і спеціальний фільтр, нова розробка включає додатковий базовий шар з металу, який називається оптичною метаповерхнею.

Така конструкція дозволяє різним кольорам "резонувати" в пікселях, забезпечуючи кращу передачу кольору. Наприклад, червоні випромінювачі мають більшу довжину хвилі, ніж сині – через це в звичайних RGB-світлодіодах виробники використовують субпіксель різної висоти. Новий же дизайн дозволяє кожному пікселю мати однакову висоту, що спрощує процес виробництва панелей.



Нова структура матриці дає змогу створити альтернативу існуючим OLED панелям

За результатами тестування дисплей нового покоління продемонстрував у лабораторії дворазове збільшення яскравості порівняно з актуальними рішеннями і щільність пікселів 10 000 ppi. Для більшості смартфонів цей показник не перевищує значення 500 ppi.

З такою високою щільністю дисплей здатний відображати якісні зображення з рекордною деталізацією. Наступним кроком в проекті стане розробка повнорозмірного дисплея на обладнанні Samsung. У разі успішного завершення випробувань OLED-панелі нового типу можуть знайти застосування в самих різних видах цифрової електроніки – від телевізорів до смартфонів.