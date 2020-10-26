Військові й рятувальні служби все частіше використовують роботів. Як виявилося, найпростіше скинути такий механізм в епіцентр подій з повітря. Довгий час інженери ламали голову над тим, як зробити так, щоб пристрій приземлявся безпечно. Схоже, робоче рішення вже знайдено.

Доставка робота у віддалені райони повітрям займає набагато менше часу, ніж наземне транспортування. Крім того, бувають ситуації, коли просто немає можливості потрапити у потрібне місце звичайним шляхом, повідомляє Slashgear.

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Рішення проблеми транспортування

Раніше службам доводилося стикатися з відмовою техніки через проблеми внаслідок приземлення. Робот під назвою AGRO, розроблений інженерами Військової академії США у Вест-Пойнті, дозволяє вирішити проблему безпечного приземлення раз і назавжди.

Кожне колесо робота рухається незалежно завдяки власним електродвигунам. Це дозволяє підвищити маневреність і мобільність пристрою. Під час скидання інерційний блок фіксує падіння, запускаючи спеціальний механізм, що дозволяє кожному колесу обертатися під різними кутами і швидкостями. Це створює обертальний момент, що у кінцевому підсумку призводить до приземлення на всі чотири колеса, подібно до того, як коти завжди приземляються на лапи.

Робот AGRO завжди приземляється на чотири колеса, відео:

Рухома конструкція дозволяє AGRO поглинати силу удару, і робот відразу ж після приземлення приступає до роботи. Команда інженерів не планує зупинятися на досягнутому, збираючись в майбутньому зробити механізм ще більш досконалим.