Астрономи розповіли про відкриття OGLE-2016-BLG-1928 – найменшої з "планет-сиріт", що вільно подорожують між зірками.

Більшість планет, які ми знаємо, пов'язані зі своїми зорями, навколо яких обертаються. Вони утримуються їхньою гравітацією. Проте існують такі звані "планети-сироти", які ще називають міжзоряними, або планетами-мандрівниками. Вони вільно летять крізь космос. Одну з таких виявили нещодавно науковці, про що й розповіли у своїй статті.

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Деталі знахідки

Досі список відомих мандруючих планет налічував всього 22, проте науковці припускають, що таких об'єктів можуть бути мільярди, а то й трильйони лише у нашій галактиці. Спостереження за ними ускладнені тим, що їх не можна помітити за впливом на материнську зірку або її випромінювання. Для цього доводиться використовувати методи мікролінзування — спотворення світла розташованих більш далеких об'єктів, на тлі яких проходить темна маса. Чим легша і компактніша планета, тим складніше її помітити.

Подібні спостереження проводяться, зокрема, проєктами OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) та KMTN (Korean Microlensing Telescope Network), на рахунку яких по кілька виявлених планет-сиріт.

А нещодавно учасники обох колаборацій повідомили про нового кандидата – OGLE-2016-BLG-1928. Вчені називають цю планету найменшою з відомих, які летять вільно. Розміром вона приблизно із Землю або й навіть менше.

Мікролінзування тривало всього 41,5 хвилини. Воно дозволило зібрати 11 спостережних точок з OGLE і ще чотири — з KMTN. Цієї кількості недостатньо, що стовідсотково виключити присутність у OGLE-2016-BLG-1928 материнської зірки. Проте спостереження продовжуються.

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